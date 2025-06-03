Microsoft сократила еще 300 работников после майских увольнений

Американская компания Microsoft уволила более 300 своих сотрудников после масштабных сокращений в мае, пишет БЕЛТА со ссылкой на агентство Bloomberg.

Свыше 300 человек получили уведомления об увольнении 2 июня. Представитель компании отметил, что данное сокращение стало дополнением к масштабным увольнениям около 6 тыс. человек, произошедшим несколькими неделями ранее.

В компании уточнили, что такие меры необходимы для улучшения позиций и достижения успеха на стремительно меняющемся рынке. "Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании в условиях динамичного рынка", - указал представитель Microsoft.