МИД Азербайджана вызвал посла Ирана из-за падения дронов в Нахичевани

Баку оставляет за собой право на соответствующие ответные меры в связи с падением дронов в Нахичевани. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана. В ведомство вызван посол Ирана.

В местных соцсетях опубликовано видео, как БПЛА падает на территорию международного аэропорта, где произошел взрыв. Два человека пострадали, здание воздушной гавани повреждено. Из соседних образовательных учреждений эвакуируют учеников и сотрудников.

Еще один сосед Ирана - Турция - выступила с призывом к скорейшему урегулированию кризиса вокруг Ирана путем диалога и дипломатии.

Обозначила свою позицию премьер Италии Мелони. Рим не собирается вступать в конфликт, но намерен помочь в обеспечении противовоздушной обороны стран Персидского залива, как и Великобритания, Франция и Германия.

Более 80 тел поднято из воды у берегов Шри-Ланки - это моряки иранского фрегата, потопленного американской подлодкой. На борту находились около 180 человек, предположительно, более 100 погибли.

В самом Иране погибших с начала конфликта уже свыше тысячи. В ходе очередного обмена ударами Израиль нанес удар по Тегерану, а также объектам инфраструктуры "Хезболлы" в Бейруте.

Иран атаковал гиперзвуковыми ракетами аэропорт Бен-Гурион, а также здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Бомбардировке подверглась и американская база в Ираке.

Контроль над Ормузским проливом в условиях войны должен быть у Ирана, республика не намерена пропускать через него торговые суда и военные корабли государств-противников, об этом заявили в МИД страны.

Ранее КСИР указал, что не перекрывал Ормузский пролив, под запретом лишь суда США, Израиля и европейских стран. С транспортными средствами остальных государств идет взаимодействие по международным протоколам.

Тем временем страховка судов, следующих через Ормузский пролив, выросла уже в 12 раз. По данным Международной морской организации ООН, из-за кризиса в проливе на судах заблокировано около 20 тыс. моряков.

На фоне прекращения поставок нефти Пекин запрещает экспорт бензина и дизеля. В то же время возобновились поставки российской нефти в Индию, сообщил Bloomberg.