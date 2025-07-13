3.74 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Минимум 4 человека пострадали в результате стрельбы в штате Теннесси
Автор:Редакция news.by
Встреча выпускников в США закончилась массовой стрельбой, которая произошла в штате Теннесси. Как минимум четверо пострадали.
Стрелку удалось скрыться, его мотив также остается неизвестным. В США массовое вооруженное насилие давно стало частью жизни, и это явление в Штатах уже называют социальной эпидемией. Только за первую неделю июля там зафиксировано несколько подобных ЧП.
В ночь на 8 июля в Филадельфии трое человек погибли и еще 10 получили ранения. Двумя днями ранее в Индианаполисе в результате стрельбы были убиты двое и ранены пятеро человек. А 3 июля в Чикаго, неподалеку от ночного клуба, погибли четверо и пострадали 14 человек.