Минимум 4 человека пострадали в результате стрельбы в штате Теннесси

Встреча выпускников в США закончилась массовой стрельбой, которая произошла в штате Теннесси. Как минимум четверо пострадали.

Стрелку удалось скрыться, его мотив также остается неизвестным. В США массовое вооруженное насилие давно стало частью жизни, и это явление в Штатах уже называют социальной эпидемией. Только за первую неделю июля там зафиксировано несколько подобных ЧП.