Министр обороны ФРГ рассказал, с чем связана разведывательная миссия НАТО в Гренландии

Разведывательная миссия НАТО в Гренландии связана с тем, что Россия и Китай все чаще используют Арктику в военных целях. Об этом заявил министр обороны Германии.

"По сути, немецкие солдаты в Гренландии - не новое явление. Мы ведем деятельность в Арктике и Северном море уже много лет. Сейчас, на фоне реальных изменений в ситуации с безопасностью и угрозами в Арктике, перед странами НАТО стоит задача взять на себя ответственность. Это не имеет отношения к Дональду Трампу. Речь идет прежде всего о том, как защитить Арктику от растущих гегемонистских амбиций России и Китая".