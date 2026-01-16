3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Министр обороны ФРГ рассказал, с чем связана разведывательная миссия НАТО в Гренландии
Разведывательная миссия НАТО в Гренландии связана с тем, что Россия и Китай все чаще используют Арктику в военных целях. Об этом заявил министр обороны Германии.
Борис Писториус, министр обороны Германии:
"По сути, немецкие солдаты в Гренландии - не новое явление. Мы ведем деятельность в Арктике и Северном море уже много лет. Сейчас, на фоне реальных изменений в ситуации с безопасностью и угрозами в Арктике, перед странами НАТО стоит задача взять на себя ответственность. Это не имеет отношения к Дональду Трампу. Речь идет прежде всего о том, как защитить Арктику от растущих гегемонистских амбиций России и Китая".
Ранее Министерство обороны Германии опубликовало заявление, в котором подчеркивалось, что основными источниками угроз в регионе Берлин считает Москву и Пекин. При этом в документе не упоминаются неоднократные заявления президента США Трампа о притязаниях на Гренландию - автономную территорию в составе Дании.