Министр обороны ФРГ: Россия снова является врагом Германии

19 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что хотя немцы и помнят историю, Россия, как он выразился, снова является врагом Германии.

Высказывание довольно многозначительное. Военным противником немцев русские были только в годы Второй мировой, позднее противостояние стало, скорее, военно-политическим: Из этого можно сделать вывод, что как минимум сам Писториус уроки истории помнит не очень твердо.

Федеративная Республика продолжает активную милитаризацию экономики: военный бюджет страны достигнет 180 млрд евро, а бундесвер уже к 2030-му собираются превратить в самую мощную армию Старого Света.

На военные рельсы здесь все активнее переводят промышленное производство (именно с министерством обороны заключает теперь основные контракты Rheinmetall). При этом о своей готовности выпускать армейскую технику заявили даже Mercedes и Volkswagen.

Подготовка к войне затрагивает и общество в целом. В школах вводят курс гражданской обороны. МВД страны готовится закупить тысячу единиц спецтехники и обеспечить 110 тыс. дополнительных полевых спальных мест.

Начата тотальная ревизия бомбоубежищ. Власти хотят точно знать вместимость бункеров, специально оборудованных подвалов и станций метро. Красный Крест закупает мобильные полевые лазареты и комплектует дополнительный штат врачей.

В Польше, которая к исходу десятилетия тоже мечтает сделать свою армию "самой сильной в Европе", даже журналистов готовят к будущей войне. Специальный тренинг такого рода прошел в в Центре подготовки к специальным миссиям в Кельце.