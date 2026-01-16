Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Минобороны Польши: Варшава представит проект "антидронового щита" в ближайшие недели

Польша завершит создание системы противодействия беспилотникам на восточной границе в течение двух лет. По словам замглавы польского Минобороны, Варшава представит проект "антидронового щита" в ближайшие недели.

Стена дронов разрабатывается Варшавой вместе с аналогичным проектом, который договорились совместно реализовывать Германия, Польша, Финляндия и страны Балтии.

