3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Минобороны Польши: Варшава представит проект "антидронового щита" в ближайшие недели
Автор:Редакция news.by
Польша завершит создание системы противодействия беспилотникам на восточной границе в течение двух лет. По словам замглавы польского Минобороны, Варшава представит проект "антидронового щита" в ближайшие недели.
Стена дронов разрабатывается Варшавой вместе с аналогичным проектом, который договорились совместно реализовывать Германия, Польша, Финляндия и страны Балтии.