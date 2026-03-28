3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Мир на якоре и опустевшие баки: как блокировка Ормузского пролива запустила глобальный топливный шок
То, что начиналось как ближневосточный конфликт, стремительно превратилось в глобальный топливный кризис, ударивший по Азии, Европе и Африке. Мир буквально ощутил, что такое зависимость от одной точки на карте.
На фоне ближневосточного конфликта Ормузский пролив, через который проходит до 20 % мировых поставок нефти и СПГ, оказался фактически парализован. Узкий морской коридор превратился в закрытые мировые ворота, через которые больше не проходят ни танкеры, ни иллюзии энергетической стабильности. Сегодня топливный кризис охватывает планету от Южной Азии до западного побережья США. И это только начало.
Энергетический кризис, вызванный войной с Ираном, уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970 годов, сообщает The New York Times. На Шри-Ланке дефицит топлива стал настолько острым, что власти ввели QR‑коды на заправках: фактически систему нормирования. Страна, едва оправившаяся от экономического коллапса, снова стоит в очередях за бензином. Многокилометровые потоки людей фиксируют и на автозаправках Таиланда.
Анутин Чарнвиракул, премьер-министр Таиланда:
"Что касается цен, то они будут регулироваться рыночными механизмами. Правительству придется самостоятельно найти меры для минимизации воздействия на население".
Во Вьетнаме цены на бензин и дизель выросли примерно на 50 %. Из-за нехватки топлива местные авиакомпании начали отменять рейсы. Ситуация осложняется зависимостью страны от импорта энергоносителей. Несмотря на наличие двух нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивающих около 70 % внутреннего спроса, значительная часть сырья поступает из регионов, затронутых кризисом. Более 80 % импортируемой нефти приходится на Ближний Восток.
Индия, один из крупнейших импортеров нефти через Ормузский пролив, вынуждена вводить квоты на топливо. Каждый день простоя пролива - это удар по транспорту, промышленности и энергетике.
"Из-за продолжающейся войны между Израилем, Ираном и Америкой весь мир так или иначе ощущает трудности, это влияет и на нашу повседневную жизнь. Даже бутылка воды немного подорожала, как и газовые баллоны, и бензин - поэтому мы боимся будущего", - отметил житель Индии.
"Упаковочные материалы для воды, их транспортировка - когда наступит кризис с бензином, дизельным топливом и газом, возникнет кризис со всеми товарами, будь то продукты питания или напитки", - уверен житель Индии.
Энергетический шок, начавшийся после блокировки Ормузского пролива, продолжает расползаться и по Европе. Словацкое правительство объявило о введении 30‑дневных чрезвычайных мер, направленных на пресечение так называемого топливного туризма. Причина проста: иностранные автомобилисты массово устремились в страну за более дешевым дизелем, создавая дефицит на внутреннем рынке. Чтобы остановить отток топлива, власти ввели двойное ценообразование на АЗС.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"В этой атмосфере краха мирового порядка Евросоюз должен сосредоточиться на своей собственной экономической мощи и забыть о бессмысленном зеленом мусоре, который уничтожает нашу промышленность и экономику. Это путь для Европейского союза. Сейчас я бы не стал делать ничего, кроме как снижать цены на энергоносители. Я говорю сейчас об электроэнергии. Я бы укрепил промышленность, но мы настолько слепы и боимся даже трубопровода "Дружба", боимся, что он случайно принесет несколько капель российской нефти в европейское пространство".
В Брюсселе меры Словакии встретили резко. Еврокомиссия уже заявила, что двойные цены на дизель являются дискриминацией, и пообещала предпринять шаги, чтобы страны ЕС не принимали односторонних решений. Европа может столкнуться с нехваткой топлива и энергоресурсов уже в ближайшие недели, если ситуация вокруг Ормузского пролива не изменится.
Ваэль Саван, глава нефтяной компании Shell:
"Первой от этого пострадала Южная Азия. Затем это распространилось на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию, а в апреле - в большей степени на Европу".
Самый неожиданный эпицентр кризиса - Калифорния. Штат‑гигант с населением 40 млн человек столкнулся с дефицитом дизеля и авиационного керосина. В материале Bloomberg отмечается, что угроза кризиса связана с тем, что американский штат получает около 20 % топлива из стран Азии, которые в свою очередь зависят от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив.
Кроме того, в последние годы в штате закрылись несколько НПЗ из-за роста расходов. Под угрозой - военные базы Пентагона, в Калифорнии их более 30, включая ключевые морские хабы, где базируются авианосцы, эсминцы и подлодки. Chevron уже предупредила: перебои с поставками дизеля на базы неизбежны. И если кризис затянется, то под удар попадет не только гражданская авиация, но и военные возможности США на Тихом океане.
От QR‑кодов на Шри-Ланке до закрытых заправок в Таиланде, от квот в Индии до топливной паники в Калифорнии - кризис, начавшийся в Персидском заливе, превратился в глобальный. Блокировка Ормузского пролива стала зеркалом, в котором мир увидел собственную уязвимость.