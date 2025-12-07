Вице-президент США заявил, что остановка конфликта в Украине возможна уже в ближайшие недели. За плечами американцев многодневные консультации с украинцами для того, чтобы добиться от "незалежной" согласия на поправки, внесенные в мирное соглашение по итогам визита Стивена Уиткоффа к Владимиру Путину.

Правда, о чем удалось договориться в Кремле, пока неизвестно. Метаморфозы дипломатии: от утопий к сделкам, от обещаний к разногласиям - мирный план Трампа становится символом противоречий между США и Европой.

Мирный план Трампа, словно мифический свиток, который меняет облик при каждом новом прочтении. Сегодня он обещает мир, завтра диктует уступки, а послезавтра превращается в зеркало, отражающее амбиции. Такие "метаморфозы" знакомы только героям Овидия.

Документ, общее содержание которого впервые стало известно в конце ноября 2025 года, к встрече Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома с президентом России был переработан с учетом последних переговоров с украинской делегацией.

Именно эту версию рассматривали 2 декабря в Кремле. Американская сторона разделила 27 пунктов на 4 пакета и предложила обсуждать их отдельно. Стороны договорились не разглашать их суть, но выразили готовность продолжать совместную работу для достижения договоренностей.

Как заявил по итогам встречи помощник президента России Ушаков, обсуждалось несколько вариантов урегулирования в Украине, затронут и территориальный вопрос.

Юрий Ушаков, помощник президента России:

"Мы с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов и документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву. Мы не обсуждали конкретные формулировки, американские предложения, а суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, президент это подтвердил своим собеседникам, что-то у нас вызвало критику, президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Главное, что состоялась весьма полезная дискуссия и стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения долгосрочного мирного урегулирования в Украине. Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса".

Ушаков считает, что именно зять Трампа Кушнер во многом будет писать формулировки возможного мирного плана. Россия и США ищут точки соприкосновения, но ключевые вопросы - территории и членство Украины в НАТО - пока остаются камнем преткновения.

Дональд Трамп, президент США:

"Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал Зеленскому, что у вас нет карт, вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования".

Европа не оставляет попыток вклиниться в переговорный процесс и ходит со своим раскладным стулом, а градус милитаристской риторики повышается. По данным Wall Street Journal, европейские лидеры вынесли Зеленскому суровое предупреждение: не соглашаться на условия Москвы без твердых гарантий безопасности от США. Но за псевдозаботой ЕС скрывает страх остаться за дверью переговоров, пока Вашингтон и Москва обсуждают будущее континента.

Владимир Олейник, член совета общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Украинские слуги оказались слугами двух хозяин. Один все-таки как-то движется в прочный мир и предлагает эту концепцию, а европейцы предлагают совершенно другую - прекращение огня и перемирие, и никакого мира с Россией. Поэтому посмотрим, что они привезут с собой. Ведь, например, в Стамбуле в 2022 году была делегации от России и Украины, Арахамия возглавлял. Договорились, правда? Даже парафировали этот договор. Там оставили 2 пункта по Крыму и еще по какому-то вопросу для рассмотрения на уровне президента. Но приехал Борис Джонсон, этот белобрысый черт, и все разрушил".

Информационная война в активной фазе - европейские СМИ продолжают нагнетать и сеять русофобские настроения. Вот пример того, что обсуждают на немецких шоу: "Первоначальный 28-пунктовый план требовал фактического подчинения Украины и, очевидно, был продиктован из России. Изначально там был даже еще один пункт - пункт 29: президент Зеленский должен в розовом платье на уницикле, жонглируя четырьмя боевыми гранатами, проехать по Красной площади и при этом исполнять российский гимн".

В разногласиях с чиновниками ЕС США представили стратегию национальной безопасности. В документе подчеркивается важность урегулирования конфликта в Украине и улучшения отношений с Россией. Кроме того, Вашингтон указал на существующие противоречия с представителями ЕС, которые возлагают нереалистичные надежды на продолжение боевых действий и попирают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.

Все действия Евросоюза только подтверждают, что они продолжают курс на конфронтацию, Украина же, по их плану, должна любой ценой оттягивать время, отсюда и желание ценой собственной репутации изъять российские активы.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Сейчас появился серьезный аргумент в виде того, что Бельгия начинает склоняться к аресту российских активов, что очень осложнит переговорный процесс. Поэтому Трамп форсирует процесс именно в перспективе того, что может возникнуть очень серьезное противоречие, которое переговоры если и не сорвет, то сделает очень проблематичными".

Вашингтон живет в режиме обратного отсчета - посланники Белого дома носятся по Европе и Азии, словно курьеры с доставкой "мирного плана" до Рождества. В их глазах читается простая арифметика: чем ближе праздники, тем сильнее давление. Ведь что может быть лучше для политического имиджа, чем под елкой положить планете "соглашение о мире"?

В начале XX века "14 пунктов" 28-го президента США стали основой для мирных переговоров, завершивших Первую мировую войну. Трамп, ожидаемо, пожелал приумножить успехи своего предшественника, закончив современный украинский конфликт своими предложениями. Вот только проект Вильсона был утопией архитектора, который хотел возвести "город справедливости" на руинах старой Европы. Оба плана - разные эпохи и разные философии: один стремился к идеалам, другой - к сделке, где мир как контракт, - уступки в обмен на гарантии.