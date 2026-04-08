Мир приветствует прекращение огня между США и Ираном

Премьер-министр Пакистана подтвердил приглашение делегаций Ирана и США 10 апреля на переговоры в Исламабад.

С одобрением и надеждой на прочный мир государства встречают известие об остановке боевых действий на Ближнем Востоке. Соглашение о прекращении огня положительно оценили в Китае и России. Его приветствовали лидеры Великобритании, ФРГ, Испании и Франции, генсек ООН, офис премьер-министра Израиля, МИД Египта, а также правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Положительную оценку договоренностям дали в Новой Зеландии и Австралии. Турция призвала исполнять их в полной мере, а Индия заявила, что рассчитывает на свободный проход судов через Ормузский пролив.

В связи с деэскалацией Ирак объявил об открытии воздушного пространства. А глава евродипломатии назвала соглашение США и Ирана шагом назад от пропасти. К слову, 8 апреля Кая Каллас намерена посетить Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.