Мировое авиасообщество замерло в неопределенности: что ждет компании и пассажиров

Ближний Восток - очень важное направление для мировых авиакомпаний. Конфликт США и Израиля с Ираном оказался для отрасли настоящим испытанием.

Мировое авиасообщество замерло в неопределенности. Однако на этом фоне белорусские дальнемагистральные самолеты смогли открыть направления, о которых пассажиры еще недавно и не думали. Летнее расписание обещает нам не только увеличение частоты рейсов, но и возвращение на турецкие и египетские курорты.

Конфликт между США, Израилем и Ираном оказался одним из самых разрушительных кризисов для авиационной отрасли за последние десятилетия. Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, но в то же время они в первую очередь страдают во время геополитических конфликтов. Авиация живет по принципу "прямая линия самая дешевая". Когда в одном из ключевых для нее регионов начинаются военные действия, огромные куски воздушного пространства для гражданских судов закрываются.

И вот спустя пять недель конфликта, после объявления перемирия между США и Ираном, ряд профильных интернет-ресурсов, порталов и туристических форумов выпустили материалы на тему "что теперь ждет авиаотрасль", но главное - "чего ожидать пассажирам". Среди тех, кто не предполагает существенного облегчения ситуации в ближайшее время, и генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уолш. Он уверен: для стабилизации цен на топливо после прекращения огня потребуются месяцы.

Говоря о региональной картине, американский журнал для путешественников, считающийся библией для туристов, издаваемый корпорацией Condé Nast Publications, выпустил предупреждение, что в ближайшее время авиакомпании Ближнего Востока не увеличат количество рейсов: пока нет никаких признаков изменений в расписании.

Основная причина заключается в том, что текущий режим прекращения огня пока носит временный характер. Воздушное пространство остается закрытым, и правительства не изменили свои рекомендации для путешественников, отправляющихся в Ближневосточный регион.

Авиакомпании заранее спланировали свои действия на случай боевых действий. Лучше всего это видно на примере Qatar Airways, которая вывела из эксплуатации все 8 своих самолетов Airbus A380. Они не будут летать в течение апреля и мая, а их возвращение запланировано на июнь (и то пока). Ближний Восток - связующее звено и популярный хаб для стыковочных рейсов между Европой, Азией и Африкой. С начала конфликта было отменено более 52 тыс. рейсов.

Максим Бороденко, научный сотрудник Института экономики РАН:

"Тот же Дубай, например, был очень важным пересадочным хабом. Это была целая налаженная система пересадок в мировой авиаиндустрии, а теперь этого хаба нет. Конечно, есть Стамбул, можно найти другие точки, но Дубай географически наиболее удобно расположен, поэтому в целом стоимость перелетов вырастет".

Прямые операционные расходы на дальнемагистральных рейсах выросли на 20-30 % за последние три недели. Удлинение маршрутов для облета зон конфликта требует не только больше топлива, но и смены графиков обслуживания. Самолеты проводят в воздухе больше времени, вырабатывая ресурс быстрее, чем планировалось. Удлинение маршрута для широкофюзеляжного судна (например, Boeing 777) увеличивает стоимость рейса в среднем на 25 тыс. долларов только по топливу, не считая оплаты труда и амортизации. Самолеты берут больше топлива и меньше пассажиров (чтобы не превысить взлетный вес). Мест на рейсах стало физически меньше на 10-15 %. По законам рынка цена на оставшиеся кресла взлетает.

Ситуация с Qatar Airways и их флотом A380 - это верхушка айсберга. Когда небо закрывается, авиакомпании переходят на "тактику малых бортов". A380 - это "двухэтажный город". Чтобы он приносил прибыль, он должен быть забит людьми и летать по расписанию. Самолетам ближневосточных компаний нужны убежища.

Как пример - аэропорт Теруэль в Испании. С его взлетно-посадочной полосы практически не выполнялись коммерческие рейсы, но в связи с военной ситуацией пассажиропоток резко возрос. Среди прибывших самолетов преобладали как раз рейсы Qatar Airways. В марте в Теруэль прибыло более 25 самолетов, которые пока не планируют покидать аэропорт.

В ряде хабов из-за сбоев в цепочках поставок топлива и увеличения до пределов пропускной способности наблюдается энергетический голод. В четырех воздушных гаванях Италии (Болонья, Венеция и др.) введено нормирование топлива. Режим ограничений действует до 9 апреля, однако может быть продлен. И это катастрофа для местных перевозчиков. Установленный лимит в 2 тыс. литров не покрывает стандартные потребности среднемагистрального рейса. Например, Airbus A320, который часто выполняет рейсы между Германией и Италией, тратит только на маршрут Берлин - Венеция около 4,5 тыс. литров топлива.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

"Вполне возможно, что в Европейском союзе авиационные перелеты превратятся в предмет роскоши, потому что нехватка топлива будет означать, что авиационные компании будут компенсировать дефицит своих ресурсов за счет более высокой цены. То есть перелетов будет меньше (их и так уже стало значительно меньше после санкций, введенных в 2022 году), будет еще меньше. Но они будут стоить существенно дороже, и компании таким образом будут перекрывать свои потери за счет тех, кому нужно перемещаться по вопросам бизнеса".