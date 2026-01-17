Многогранный интерес США к Гренландии: историческая экспансия или тактика отвлечения?

Интерес США к приобретению Гренландии вызывает резонанс в международном сообществе. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков в "Актуальном интервью" прокомментировал эту ситуацию, представив ее как часть долгосрочной стратегии Вашингтона и тактический ход действующей администрации.

По словам политика, интересы США сейчас многогранны: "Это и вопросы обороны, национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, это и экономика". Он связал инициативу с внутренними проблемами страны: "Трамп, конечно, пытается реализовать ряд своих предвыборных обещаний, но ситуация в экономике пока не исправляется. Поэтому он сделал упор на внешнеполитическую тематику. А это очередная попытка в том числе отвлечь внимание американской общественности от тех проблем, которые существуют в США".

Американцы хотят доминировать не только в Арктике, но практически в каждом регионе мира. Сергей Рачков

Однако, по его оценке, ресурсы для этой роли иссякают: "Опыт и практика показывают, что чуть-чуть надрываются уже, не хватает ни экономических, ни военных возможностей быть таким мировым полицейским".

"Российская Федерация в последние годы значительно вложилась в развитие Северного морского пути. Американцы также опасаются сближения между Россией и Китаем, в том числе в Арктическом регионе", - заметил эксперт.

Гренландия рассматривается как стратегический актив: "В Гренландии огромные запасы природных ресурсов, их сегодня пока еще сложно добывать. Но время идет, ледники тают, американцы заглядывают вперед. Открываются новые перспективы", - обозначил он.

Политик провел исторические параллели: "Трамп сегодня хотел бы, наверное, войти в историю Соединенных Штатов Америки, в том числе как человек, который приобрел территории". Он напомнил, что экспансия - часть ДНК США: "Это было всего лишь 13 штатов 250 лет назад. Сейчас их 50. Луизиана была приобретена у императора Наполеона. Аляску купили у русских. Техас они аннексировали".