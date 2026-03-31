Мобильное приложение будет предупреждать жителей Финляндии о БПЛА

В Финляндии разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого жители страны смогут получать предупреждение об угрозе беспилотных атак. Параллельно создается система оповещений на основе текстовых сообщений. Работа над приложением продлится до конца 2027 года, но может быть завершена и раньше.



29 марта на территорию Финляндии залетели 2 беспилотника. Власти страны подтвердили, что один из дронов является украинским. 31 марта утром пограничники Финляндии обнаружили еще один беспилотный летательный аппарат.