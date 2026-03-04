Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Молдова ввела режим тревоги в сфере энергетики на 60 дней

Правительство Молдовы ввело режим тревоги в сфере энергетики из-за ситуации в Иране и Персидском заливе. Он продлится 60 дней. Об этом заявил премьер страны.

Политик призвал не путать это решение с режимом чрезвычайного положения, который предусматривает другой уровень угроз и полномочий правительства.

Кабмин попытается сформировать запасы горючего для внутреннего потребления, в частности, на случай возможных сбоев в электроснабжении. Кроме того, возможны ограничения экспорта нефтепродуктов в случае дефицита на внутреннем рынке.

В миреЕвропа

МолдоваИран