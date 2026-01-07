Молниеносность операции по аресту Мадуро может говорить о предательствах

"Если судить по косвенным данным, по тому, что операция была практически молниеносной, не было зафиксировано ни одного свидетельства работы противовоздушной обороны Венесуэлы. То, что американские спецназовцы, то самое легендарное подразделение "Дельта" фактически осуществило операцию по захвату президента и его супруги за полчаса, говорит о том, что в этой операции ключевую роль играли внутренние факторы, которые можно называть по-разному: подкуп, предательство, измена, смена хозяина - как угодно, - заметил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. - Конечно, такая же операция неосуществима без поддержки "с полей".