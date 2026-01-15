Мощный циклон парализовал Камчатку

Камчатка приходит в себя после нового удара стихии. Мощный циклон принес еще больше снега и ураганный ветер до 40 м/с. Людей просят не выходить на улицу. Местные власти закрыли дороги, отменили автобусные маршруты. Сейчас жителей из отдаленных районов перевозят вахтовики.

По наиболее востребованным направлениям пассажиров развозят 20 автомобилей служебного автопарка правительства. Ранее сообщалось, что в результате падения снега с крыш, погибли два человека. Непогода бушует и в других регионах России: сильные морозы в Сибири и на Урале.