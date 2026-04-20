Мощное землетрясение у берегов Японии вызвало угрозу цунами

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Тихом океане у берегов Японии. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало, однако объявлена угроза цунами высотой до 3 метров. Первая волна в 70 см уже достигла побережья префектуры Ивате.

Власти призывают жителей немедленно покинуть прибрежные зоны и подняться на возвышенности. Под эвакуацию попадают не менее 20 тыс. человек. В регионе приостановлено движение скоростных поездов, а при правительстве страны создан экстренный штаб.