Мощные порывы ветра сорвали посадку самолета в Стамбуле

Мощные порывы ветра фиксируют в Стамбуле. Сильный шторм сорвал посадку пассажирского самолета. Его ветром подбрасывало вверх снова и снова, как только он приближался к земле. В районе аэропорта порывы ветра достигали 88 км/ч.