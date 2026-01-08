3.67 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Мощные порывы ветра сорвали посадку самолета в Стамбуле
Автор:Редакция news.by
Мощные порывы ветра фиксируют в Стамбуле. Сильный шторм сорвал посадку пассажирского самолета. Его ветром подбрасывало вверх снова и снова, как только он приближался к земле. В районе аэропорта порывы ветра достигали 88 км/ч.
В Тузле опрокинулся кран весом в несколько тонн, у берегов появилось кладбище лодок. Объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, 9 января в Стамбуле температура воздуха резко упадет на 8 градусов.