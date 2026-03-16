Москва подверглась масштабному нападению БПЛА

С 14 марта Москва подверглась самой масштабной за год атаке украинских беспилотников. Такую оценку дает агентство ТАСС.

Средства ПВО перехватили на подлете и по направлению к российской столице около 250 летательных аппаратов. Только за ночь на 16 марта и утро были сбиты 48 дронов, летевших на Москву.

Всего над территорией России за ночь перехватили 145 беспилотников. Воздушные гавани Москвы работали с ограничениями. Также временно остановилась работа аэропорта Краснодара.