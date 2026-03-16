Москва подверглась масштабному нападению БПЛА
Автор:Редакция news.by
С 14 марта Москва подверглась самой масштабной за год атаке украинских беспилотников. Такую оценку дает агентство ТАСС.
Средства ПВО перехватили на подлете и по направлению к российской столице около 250 летательных аппаратов. Только за ночь на 16 марта и утро были сбиты 48 дронов, летевших на Москву.
Всего над территорией России за ночь перехватили 145 беспилотников. Воздушные гавани Москвы работали с ограничениями. Также временно остановилась работа аэропорта Краснодара.
На выходных сообщалось о пострадавших в Курской и Белгородской областях. На юге Воронежской области пострадали строения промышленного предприятия. В Тверской области повреждения получил частный жилой дом.