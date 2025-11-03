3.68 BYN
МВФ обеспокоен возможными последствиями конфискации замороженных активов России
Автор:Редакция news.by
Украина в случае конфискации российских активов и передачи их Киеву практически наверняка лишится поддержки МВФ, сообщает издание Politico.
Причина в том, что такое попрание нерушимости частной собственности является нарушением фундаментальных принципов, лежащих в основе деятельности Международного валютного фонда. Да, эта организация контролируется американцами и европейцами, но средства, которые МВФ выделяет, собираются с десятков государств планеты.
Изъятие российских активов станет тревожным сигналом для стран третьего мира. Эта тревога наверняка парализует деятельность МВФ как минимум на украинском направлении.