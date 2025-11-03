МВФ обеспокоен возможными последствиями конфискации замороженных активов России

Украина в случае конфискации российских активов и передачи их Киеву практически наверняка лишится поддержки МВФ, сообщает издание Politico.



Причина в том, что такое попрание нерушимости частной собственности является нарушением фундаментальных принципов, лежащих в основе деятельности Международного валютного фонда. Да, эта организация контролируется американцами и европейцами, но средства, которые МВФ выделяет, собираются с десятков государств планеты.

