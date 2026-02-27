МВФ одобрил выделение Украине нового кредита на 8,1 млрд долларов

Первый транш - полтора миллиарда. Недостающую сумму могут привлечь через механизмы ЕС, инициативы "Большой семерки", двустороннюю поддержку и реструктуризацию долгов.

При этом глава МВФ подчеркивает серьезные риски, связанные с кредитованием Украины. Есть большие сомнения в эффективности реформ Киева. Общий объем потребностей Украины в финансировании оценивается в 136,5 млрд долларов.