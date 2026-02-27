3.75 BYN
МВФ одобрил выделение Украине нового кредита на 8,1 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
МВФ одобрил Украине новый кредит, стоимость которого превышает 8 млрд долларов. Программа рассчитана на 48 месяцев.
Первый транш - полтора миллиарда. Недостающую сумму могут привлечь через механизмы ЕС, инициативы "Большой семерки", двустороннюю поддержку и реструктуризацию долгов.
При этом глава МВФ подчеркивает серьезные риски, связанные с кредитованием Украины. Есть большие сомнения в эффективности реформ Киева. Общий объем потребностей Украины в финансировании оценивается в 136,5 млрд долларов.