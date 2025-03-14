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"Мы не работали втихую" - Трамп прокомментировал переговоры по Украине
В Белом доме принимают к рассмотрению информацию, предоставленную спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по итогам консультаций в Москве.
13 марта дипломат встретился с президентом России Владимиром Путиным. Разговор проходил в закрытом формате. Предварительный комментарий дал хозяин Белого дома, рассказывая о деталях переговорного процесса Вашингтона с Киевом. Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия пойдет на предложение США о прекращении огня.
Мы бы хотели, чтобы Россия согласилась на прекращение огня. Мы не работали втихую. Мы обсуждали с Украиной территориальный вопрос - участки территории, которые будут сохранены или потеряны, а также другие элементы итогового соглашения.
"Там есть электростанция, как вы знаете, очень большая электростанция, которая тоже вовлечена во все это, - заметил американский лидер. - Кто получит электростанцию, кто получит это, кому достанется то - знаете ли, это нелегкий процесс. Но первый этап - это прекращение огня".
"Много всего еще обсуждалось, - дополнил Трамп. - Мы обсуждали концепции территорий, потому что не хочется тратить время на прекращение огня, если оно ничего не будет значить. Поэтому мы говорим: "Вот что вы можете получить, а вот что - нет". Обсуждался вопрос НАТО и членства в НАТО, и все знают, каков ответ на это. Честно говоря, этот ответ известен уже 40 лет. Так что на самом деле многие детали итогового соглашения уже обсуждались. Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет большим разочарованием для всего мира".
Свой комментарий по поводу состоявшейся в Москве встречи американского дипломата с российским президентом дал советник Трампа по нацбезопасности. Майк Уолтц заявил, что обеим сторонам - и России, и Украине - придется пойти на некоторые компромиссы для урегулирования конфликта. Ранее Владимир Путин допустил возможность телефонного разговора с Дональдом Трампом, чтобы обсудить детали итогового соглашения по Украине.
Фото: ТАСС