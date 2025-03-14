"Мы не работали втихую" - Трамп прокомментировал переговоры по Украине

Мы бы хотели, чтобы Россия согласилась на прекращение огня. Мы не работали втихую. Мы обсуждали с Украиной территориальный вопрос - участки территории, которые будут сохранены или потеряны, а также другие элементы итогового соглашения.

"Там есть электростанция, как вы знаете, очень большая электростанция, которая тоже вовлечена во все это, - заметил американский лидер. - Кто получит электростанцию, кто получит это, кому достанется то - знаете ли, это нелегкий процесс. Но первый этап - это прекращение огня".

"Много всего еще обсуждалось, - дополнил Трамп. - Мы обсуждали концепции территорий, потому что не хочется тратить время на прекращение огня, если оно ничего не будет значить. Поэтому мы говорим: "Вот что вы можете получить, а вот что - нет". Обсуждался вопрос НАТО и членства в НАТО, и все знают, каков ответ на это. Честно говоря, этот ответ известен уже 40 лет. Так что на самом деле многие детали итогового соглашения уже обсуждались. Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет большим разочарованием для всего мира".