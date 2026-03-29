3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
На Дагестан обрушились ливни и шквалистые ветры
Автор:Редакция news.by
Ливни и шквалистые ветры обрушились на Дагестан. Из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, а также перебои в работе систем электро- и водоснабжения. Более 60 тысяч человек остались без электричества.
Из-за подъема уровня воды разрушен железнодорожный мост в районе станции Хасавюрт. Сильнее всего пострадала Махачкала: в городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Непогода, какой местные жители не видели в последнее десятилетие, бушует второй день подряд. Режим повышенной готовности объявлен и в соседней Чечне.