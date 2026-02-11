На Филиппинах проснулся вулкан Майон

На Филиппинах бушует вулкан Майон, уже пострадали более 30 населенных пунктов. Свои дома покинули около 2 тысяч человек.

Пепел - повсюду, оседает на поля и дороги, видимость в зоне бедствия резко снижена, людям рекомендуют использовать маски.