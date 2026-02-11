3.72 BYN
На Филиппинах проснулся вулкан Майон
Автор:Редакция news.by
На Филиппинах бушует вулкан Майон, уже пострадали более 30 населенных пунктов. Свои дома покинули около 2 тысяч человек.
Пепел - повсюду, оседает на поля и дороги, видимость в зоне бедствия резко снижена, людям рекомендуют использовать маски.
Отметим, за последние 400 лет Майон извергался более 50 раз. Одно из самых значительных извержений произошло в 1993 году: тогда из-за активности вулкана погибли 79 человек.