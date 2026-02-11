Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На Филиппинах проснулся вулкан Майон

На Филиппинах бушует вулкан Майон, уже пострадали более 30 населенных пунктов. Свои дома покинули около 2 тысяч человек.

Пепел - повсюду, оседает на поля и дороги, видимость в зоне бедствия резко снижена, людям рекомендуют использовать маски.

Отметим, за последние 400 лет Майон извергался более 50 раз. Одно из самых значительных извержений произошло в 1993 году: тогда из-за активности вулкана погибли 79 человек.

