На Филиппинах в результате крушения парома погибли 15 человек

Крушение парома у берегов Филиппин унесло жизни 15 человек, несколько считаются пропавшими без вести. Масштабы трагедии продолжают расти.

На борту находилось более 350 человек. В спасательной операции задействованы береговая охрана, военные и рыбаки, они первыми пришли на помощь.