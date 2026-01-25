3.74 BYN
На Филиппинах в результате крушения парома погибли 15 человек
Автор:Редакция news.by
Крушение парома у берегов Филиппин унесло жизни 15 человек, несколько считаются пропавшими без вести. Масштабы трагедии продолжают расти.
На борту находилось более 350 человек. В спасательной операции задействованы береговая охрана, военные и рыбаки, они первыми пришли на помощь.
Спасатели сообщили о сотнях выживших, но точное число пока не подтверждено из за разрозненных данных. По предварительным данным, на пароме возникли технические неполадки.