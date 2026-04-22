На Форуме регионов Беларуси и России планируют заключить контракты более чем на 1 млрд рублей

На Форуме регионов Беларуси и России планируется заключить контракты на сумму более 1 млрд белорусских рублей. Об этом шла речь в Совете Республики на заседании оргкомитета по подготовке и проведению данного мероприятия. Российская сторона принимала участие в формате видеоконференции.

Напомним, в 2026 году форум пройдет 25 и 26 июня. Его темой станет "Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России". В первый день запланирована работа десяти секций. Одна пройдет в Минске, 9 других - в Минской области. Также в первый день будет и насыщенная культурная программа. А 26 июня пройдут встречи спикеров Совета Республики и Совета Федерации с главами регионов двух стран. Затем пленарное заседание. Также в планах подписать соглашения, меморандумы, дорожные карты по взаимодействию между регионами двух стран.