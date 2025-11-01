На грани бунта: в Болгарии возможно падение правительства из-за санкций против российского "Лукойла"

Болгария стоит на пороге масштабного политического кризиса, сообщает издание Politico. Правительство может в любой момент рухнуть, после чего страна погрузится в хаос и будет охвачена массовыми протестами.



Причиной называют новый пакет американских и европейских санкций. В Болгарии работает крупный нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит "Лукойлу". Из-за ограничений, введенных Трампом, предприятие должно закрыться, а это повлечет за собой перебои с бензином и подорожание топлива.