На Камчатке бушует ледяной шторм: скорость ветра достигает 150 км/ч
Автор:Редакция news.by
Невероятной мощи ледяной шторм обрушился на российскую Камчатку. Скорость ветра достигает 150 км/ч: снежные заряды способны не только ослепить человека, но и легко сбивают с ног.
На полуострове отменили занятия в школах. Практически прекратилось движение общественного транспорта. Остановили свою работу многие учреждения и предприятия: сотрудникам просто не удается доехать до офисов.
Стихия унесла жизнь одного человека: снежный навес, рухнувший с крыши, стал причиной гибели жителя Петропавловска-Камчатского.