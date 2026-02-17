Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На Камчатке бушует ледяной шторм: скорость ветра достигает 150 км/ч

Невероятной мощи ледяной шторм обрушился на российскую Камчатку. Скорость ветра достигает 150 км/ч: снежные заряды способны не только ослепить человека, но и легко сбивают с ног.

На полуострове отменили занятия в школах. Практически прекратилось движение общественного транспорта. Остановили свою работу многие учреждения и предприятия: сотрудникам просто не удается доехать до офисов.

Стихия унесла жизнь одного человека: снежный навес, рухнувший с крыши, стал причиной гибели жителя Петропавловска-Камчатского.

Разделы:

В миреРоссия

Теги:

снегштормКамчатка