На Мадагаскаре предотвратили попытку госпереворота и покушение на президента

Власти Мадагаскара предотвратили попытку госпереворота и покушение на президента: задержаны 11 из 13 обвиняемых.

В ходе обысков в их домах обнаружили и изъяли значительные суммы денег, а также много оружия. По сообщениям местного прокурора, в числе подозреваемых есть военнослужащие, в том числе генерал, "который уже публично заявлял о своем намерении участвовать в государственном перевороте".

