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На месте авиакатастрофы под Вашингтоном извлекли тела более 30 жертв
Тела более 30 погибших извлечены на месте авиакатастрофы близ Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телекомпанию NBC и другие источники.
По информации телекомпании, более 30 тел было найдено в реке Потомак, где затонули обломки столкнувшихся пассажирского лайнера и военного вертолета.
NBC уточняет, что поисково-спасательная операция продолжается "в тяжелых условиях".