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На пленарном заседании XII Форума регионов обсудили вопросы союзной интеграции
В Нижнем Новгороде проходит XII Форум регионов. Его кульминацией стало пленарное заседание, в котором принимают участие 700 человек. Все они уже собрались и приступают к обсуждению стратегических вопросов союзной интеграции.
Пленарное заседание проходит в павильоне № 1 Нижегородской ярмарки. Несколько сотен человек будут говорить о сотрудничестве на уровне регионов. Главной темой форума в 2025 году станет молодежная политика. Обсудят, как воспитывать молодежь так, чтобы она продолжала союзные традиции.
О патриотическом воспитании начали говорить еще утром на встрече губернаторов регионов Беларуси и России со спикерами верхних палат парламентов Валентиной Матвиенко и Натальей Кочановой.
Сейчас по Союзному государству колесит "Поезд Памяти", и есть запрос на такого рода локальные проекты, чтобы крепли исторические связи между отдельными регионами Беларуси и России. И, конечно, на встрече с губернаторами обсуждали не только свои достижения, но еще и проблемы.
Недавно губернатор Воронежской области сказал, что немного тормозится соглашение о строительстве стадиона, но правительство знает и работает над этим, и 27 июня это услышали Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко. Они взяли вопрос на личный контроль, потому что если подписано, то должно быть исполнено. Так Совет Республики и Совет Федерации не только обеспечивают подписание самих соглашений, но и дальше их сопровождают, чтобы все было исполнено.
Еще ряд соглашений и контрактов будет подписан по итогам пленарного заседания. Позже станут известны предварительные итоги форума, а также где пройдет следующий Форум регионов.