На протестах в Болгарии полиция применила слезоточивый газ

Масштабные протесты прошли в Болгарии. На разгонах в Софии полиция применила слезоточивый газ. К акции против проекта бюджета страны присоединились более 20 тыс. человек.

Стычки начались у здания, где находится офис партии, поддерживающей правительство. Полиция применила спецсредства против активистов, те бросали в них бутылки и другие предметы, а также обстреливали пиротехникой. Были попытки разбить окна и атаковать здание офиса партии. Кроме болгарской столицы, акции прошли и в других городах страны. Люди недовольны изменением бюджетной политики, связанной с грядущим вступлением в еврозону, в частности, протестуют и против повышения налогов.