3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
На Шри-Ланке начался топливный кризис из-за эскалации на Ближнем Востоке
Автор:Редакция news.by
Эскалация на Ближнем Востоке привела к дефициту и росту цен на топливо на Шри-Ланке. Водителям местных тук-туков и автомобилей приходится выжидать километровые очереди, чтобы заехать на АЗС. В городах страны из-за этого образовались большие пробки. Местные опасаются, что топливо просто может перестать поступать в страну.
Накануне Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит до 20 % мировых запасов нефти. Эксперты прогнозируют рост цен на черное золото до 140-200 долларов за баррель - такую оценку публикует издание Financial Times.