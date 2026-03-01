На Шри-Ланке начался топливный кризис из-за эскалации на Ближнем Востоке

Эскалация на Ближнем Востоке привела к дефициту и росту цен на топливо на Шри-Ланке. Водителям местных тук-туков и автомобилей приходится выжидать километровые очереди, чтобы заехать на АЗС. В городах страны из-за этого образовались большие пробки. Местные опасаются, что топливо просто может перестать поступать в страну.