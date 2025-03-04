В Украине проводят обыски у бывшего главы службы безопасности Порошенко

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Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у бывшего главы службы безопасности экс-президента Петра Порошенко Юрия Федорова. Об этом заявили в партии Порошенко "Европейская солидарность", сообщает РИА Новости.

"Сегодня с неожиданными обысками ГБР пришло домой к бывшему руководителю службы безопасности президента (экс-президента Украины Порошенко - прим. ред.) Юрию Федорову, его бывшему заместителю и другим. Показательно, что делают они это в своем привычном стиле - без предусмотренной законом санкции суда, то есть в который раз с демонстрацией тотального беспредела, без всяких попыток соблюдения законов Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

В партии утверждают, что сотрудники бюро осуществляют давление "с целью выбить хоть какие-то показания на Порошенко". В "Европейской солидарности" считают, что власти Украины взяли курс на зачистку политического поля накануне прекращения огня и возможных выборов. "Это следующий этап задействования силовых структур в политических преследованиях после ряда организованных провокаций против лидера оппозиционной партии… Все это означает, что война в "отдельно взятых головах завершилась" и там началась избирательная кампания за сохранение своей власти любой ценой", - добавили в партии.