На выборах президента в Гане победил Джон Драмани Махама

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В Гане на выборах президента победу одержал бывший глава государства и лидер партии "Национальный демократический конгресс" Джон Драмани Махама. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на агентство Reuters.

Его главный соперник - кандидат от Новой патриотической партии и действующий вице-президент страны Махамуду Бавумиа - признал поражение.

"Данные нашего собственного внутреннего анализа результатов выборов показывают, что бывший президент Джон Драмани Махама одержал решительную победу на президентских выборах", - сказал Бавумиа, добавив, что партия Махами "Национальный демократический конгресс" также победила на парламентских выборах.

Бавумия заявил, что признал поражение до оглашения официальных результатов, чтобы ослабить напряженность, поскольку на нескольких местных избирательных участках, куда еще поступали результаты голосования, были зафиксированы стычки. "Я выступаю с этой речью о признании поражения до официального заявления Избирательной комиссии, чтобы избежать дальнейшей напряженности и сохранить мир в нашей стране", - сказал он.

На пресс-конференции, перед тем как Бавумиа признал свое поражение, представитель "Национального демократического конгресса" заявил, что предварительные внутренние результаты, собранные представителями партии на 38 896 из 40 976 избирательных участков, показали, что Махама лидирует с результатом около 56 %.

Опросы, проведенные перед президентскими выборами, прогнозировали победу Махамы на фоне нарастающего экономического кризиса в стране. Отмечается, что Джон Драмани Махама добился своего политического возвращения благодаря обещанию оздоровить экономику западноафриканской страны. Как указывает агентство, ранее он заявлял о намерении в случае своей победы смягчить правила ведения бизнеса, провести налоговые реформы и инвестировать 10 млрд долларов в модернизацию инфраструктуры.