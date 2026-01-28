Насколько вероятен прорыв в переговорах между РФ и Украиной в Абу-Даби? Смотрите в программе "БЛИЦ"

Политические события, о которых говорят, комбинации, схемы и маневры. Как ведут себя стороны и какую стратегию выбирают? Кто манипулирует фигурами и чьи интересы скрываются за выбранной тактикой и расчетами? Каким будет влияние на итоговый результат?

Авторская премьера на "Первом информационном" в новом проекте "БЛИЦ" Павел Лазовик раскладывает партию с приглашенным в студию экспертом.

Тема первого выпуска: новый виток украинского урегулирования - переговоры в Абу-Даби. Насколько вероятен прорыв на пути к устойчивому миру? И кто на самом деле двигает фигурами в этой партии?