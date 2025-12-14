"Настоящая бойня, кровь лилась повсюду" - показания свидетеля теракта в Австралии

14 декабря 2025 года в Австралии произошел самый кровавый теракт за последние десятилетия. На пляже Бонди преступники напали на еврейскую общину. Порядка 2 тыс. ее представителей отмечали начало Хануки. По словам очевидцев, преступники произвели до полусотни выстрелов. Кроме того, они планировали устроить взрыв. Рядом с местом теракта полиция нашла несколько самодельных бомб. По уточненным данным, в результате стрельбы погибли 12 человек, 29 ранены.

"Я был здесь со своей семьей, это было празднование Хануки. Сотни человек - дети и пожилые, целые семьи, которые веселились. Дети были на фестивале, играли, а потом внезапно начался абсолютный хаос, раздались звуки оружия. Повсюду огонь, люди стали прятаться", - рассказал раненый свидетель. - Мы не знали, что происходит, откуда доносится стрельба. Я видел, как передо мной хлещет кровь. Я видел, как люди получают ранения, видел, как люди падают на землю. Меня беспокоило только одно: где мои дети?" .

"Я видел, как стрелял по крайней мере один террорист, это было похоже на беспорядочную стрельбу из дробовика во все стороны. Я видел, как дети падали на пол, я видел пожилых людей, я видел инвалидов. Настоящая бойня, кровь лилась повсюду", - добавил он.