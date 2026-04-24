НАТО продолжит укрепляться вопреки снижению роли США - мнение американиста

Несмотря на возможное снижение участия США в НАТО, альянс продолжит укрепляться, а вопросы военного баланса будут выходить на первый план. Мнением на этот счет поделился американист, аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов.

аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов.

"Трамп как руководитель внешней политики своего государства может, конечно, своими отдельными решениями снизить вовлеченность Соединенных Штатов в дела других стран - членов альянса. Но одним президентским указом взять и выйти из НАТО он не может, - отметил эксперт. - Сенат или палата представителей это решение однозначно не ратифицируют, поэтому Соединенные Штаты останутся в НАТО, снизят свою вовлеченность в дела европейских стран - членов альянса, но вместе с тем все равно НАТО будет жить, альянс будет перевооружаться, наращивать свою мощь".