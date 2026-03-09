НАТО проведет масштабные военные учения в Арктике

НАТО разворачивает масштабные учения в Арктике: 25 тыс. военнослужащих из 14 стран, включая США и Данию. Американский контингент составляет примерно 4 тыс. военных.

Проходить учения будут в течение 10 дней и завершатся 19 марта. Маневры охватывают северные районы Норвегии и Финляндии. В 2026 году учения направлены на подготовку населения к возможным кризисам.

Как подчеркнул командующий норвежской армией, эффективность вооруженных сил зависит от устойчивой работы больниц, транспорта и энергетики, поэтому в рамках учений отрабатывается взаимодействие военных и гражданских служб, включая здравоохранение.