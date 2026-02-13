НАТО выделит 38 млрд долларов для Киева в 2026 году

Украина заручилась обязательствами на поставку западных вооружений на сумму 38 млрд долларов в 2026 году. Об этом заявили в Киеве после заседания контактной группы в формате "Рамштайн", прошедшей в Брюсселе.

Ожидается, что в ближайшее время отдельные страны предоставят пакеты военной помощи на 6 млрд долларов. Эти средства пойдут на приобретение беспилотников, средств ПВО, артиллерийских боеприпасов, подготовку ВСУ и иные статьи.