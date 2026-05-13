Науседа: Литва не позволит использовать свою территорию для атак беспилотников

Вильнюс пытается оказать влияние на Киев. Литва не допустит использования своей территории для атак беспилотников, заявил Науседа на фоне новых инцидентов с дронами в регионе. По его словам, любое незаконное использование неба Литвы станет грубейшим нарушением международного права и суверенитета страны.

Как отмечают СМИ, заявления литовских властей могут быть направлены в качестве оправдания для снижения напряженности после обвинений в адрес стран Балтии, мол, они позволяют Киеву использовать свое воздушное пространство для атак на российские энергетические и военные объекты.

