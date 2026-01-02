Наводнения в Афганистане привели к гибели людей

В Афганистане 17 человек стали жертвами последствий осадков. Первые сильные дожди и снегопады в этом сезоне положили конец затяжной засухе в стране, но вызвали внезапные наводнения в нескольких районах.



Осадки также повредили инфраструктуру, уничтожили скот и затронули 1800 семей, ухудшив состояние и без того уязвимых общин: многие дома в отдаленных районах построены из глины и обеспечивают лишь ограниченную защиту от внезапных ливней.