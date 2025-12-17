Навроцкий не отвечает на звонки, пожаловался Туск

Премьер польского режима Дональд Туск пожаловался, что президент Польши Кароль Навроцкий перестал отвечать на его звонки. При этом он уточнил, что ранее глава государства его не игнорировал.

По словам Туска, таким образом он ставит под угрозу сотрудничество как конституционную обязанность. При этом особое беспокойство вызывает отказ обсуждать внешнюю политику Польши. Навроцкий и его окружение якобы "делают все" для эскалации конфликта с правительством и вмешательства в его полномочия, что подрывает авторитет кабмина и страны на международной арене. В связи с этим Туск сообщил о прекращении попыток связаться с президентским дворцом.