Навроцкий отказался от переговоров с Орбаном из-за встречи премьера Венгрии с Путиным
Автор:Редакция news.by
Кароль Навроцкий отказался от встречи с Виктором Орбаном из-за того, что премьер Венгрии посетил Москву. Как заявил глава канцелярии польского лидера Пшидач, переговоры должны были состояться перед саммитом Вышеградской группы, который пройдет 3 декабря. Однако теперь Навроцкий примет участие только в заседании группы.
Виктор Орбан провел переговоры с Владимиром Путиным в Кремле 28 ноября. Премьер Венгрии назвал встречу с российским лидером успешной и подчеркнул, что теперь энергоснабжение его страны в безопасности.
Кроме того, Путин поблагодарил Орбана за отклик Будапешта в вопросе проведения саммита между Россией и США в Венгрии.