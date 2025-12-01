Навроцкий отказался от переговоров с Орбаном из-за встречи премьера Венгрии с Путиным

Кароль Навроцкий отказался от встречи с Виктором Орбаном из-за того, что премьер Венгрии посетил Москву. Как заявил глава канцелярии польского лидера Пшидач, переговоры должны были состояться перед саммитом Вышеградской группы, который пройдет 3 декабря. Однако теперь Навроцкий примет участие только в заседании группы.

Виктор Орбан провел переговоры с Владимиром Путиным в Кремле 28 ноября. Премьер Венгрии назвал встречу с российским лидером успешной и подчеркнул, что теперь энергоснабжение его страны в безопасности.