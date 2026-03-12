3.73 BYN
Небензя о голосовании по Ирану в Совбезе ООН: Это сюрреализм, зазеркалье и театр абсурда
Яркий пример театра абсурда - так назвал заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации вокруг Ирана, постпред России при Организации Василий Небензя.
Участники приняли резолюцию с осуждением атак Ирана на арабские страны, при этом в документе действия Вашингтона и Тель-Авива даже не упоминаются и не критикуются. За документ проголосовали 13 из 15 членов организации. Москва и Пекин воздержались от голосования. При этом Совбез ООН отклонил российский проект резолюции с призывом к прекращению боев и возвращению к переговорам.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:
"Это голосование - лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость. Нам любопытно: неужели те страны, которые не поддержали эту резолюцию (предложенную Россией. - Прим. ред.), не понимают, насколько жалко они выглядят? Мы уже говорили, что это даже не двойные стандарты. Это сюрреализм, зазеркалье и театр абсурда, да и вообще просто позор".
Постпред Ирана при ООН также высказался о принятой резолюции. Документ поощряет США и Израиль "к совершению новых преступлений". В Иране и так уже погибли более 1300 граждан, более 17 тыс. получили ранения. Тем временем МИД Ирана заявил, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи был ранен в результате американо-израильских ударов, но его состояние оценивается как стабильное. В ведомстве также подтвердили, что удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk. В результате атаки погибли 175 человек: дети, педагоги и родители, еще 95 получили ранения.