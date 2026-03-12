Небензя о голосовании по Ирану в Совбезе ООН: Это сюрреализм, зазеркалье и театр абсурда

Яркий пример театра абсурда - так назвал заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации вокруг Ирана, постпред России при Организации Василий Небензя.

Участники приняли резолюцию с осуждением атак Ирана на арабские страны, при этом в документе действия Вашингтона и Тель-Авива даже не упоминаются и не критикуются. За документ проголосовали 13 из 15 членов организации. Москва и Пекин воздержались от голосования. При этом Совбез ООН отклонил российский проект резолюции с призывом к прекращению боев и возвращению к переговорам.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Это голосование - лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость. Нам любопытно: неужели те страны, которые не поддержали эту резолюцию (предложенную Россией. - Прим. ред.), не понимают, насколько жалко они выглядят? Мы уже говорили, что это даже не двойные стандарты. Это сюрреализм, зазеркалье и театр абсурда, да и вообще просто позор".