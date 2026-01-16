Небензя: События в Иране являются очередным примером использования методов цветных революций

События в Иране являются очередным примером использования методов цветных революций, заявил постпред России в ООН.

Василий Небензя отметил, что вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства. Также Небензя подчеркнул, что Совбез ООН должен рассматривать ситуацию через призму поддержания международного мира, а не внутренней политики Ирана.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Происходящее в Иране является очередным примером использования апробированных методов цветных революций, в которых специально обученные вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства, погромы, уничтожение общественного имущества, жестокие убийства правоохранителей, сотрудников органов госбезопасности и мирных митингующих, в том числе и детей. Как мы уже видели не раз на примере целого ряда государств, все эти действия совершаются по указанию или при поддержке внешних сил, заинтересованных в так называемой смене режима".

Небензя подчеркнул, что Россия выражает солидарность с иранским народом и скорбит по невинным жертвам, погибшим в ходе протестов.

Он добавил, что действия США могут повергнуть регион в кровавый хаос, который может выплеснуться за его пределы. Российская сторона призывает США "отказаться от очередных безрассудных решений и шагов" и возобновить совместный поиск возможных развязок, в чем Россия готова всячески содействовать.