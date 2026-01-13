Пока Европа везде и во всем видит нарушение границ, она не замечает элементарного. Запад игнорирует целенаправленные удары Киева по мирным объектам и гражданскому населению. Об этом заявил постпред России при ООН на заседании Совета Безопасности организации, посвященном ситуации в Украине.

"Пока киевский главарь не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами. Его предупреждали еще в свое время - условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже, и на каждую подлую атаку на мирных граждан РФ последует жесткий ответ".