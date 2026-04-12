Небо на замке: пилоты Lufthansa проведут двухдневную забастовку 13-14 апреля

Очередная забастовка пилотов крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa. Сегодня и завтра отменяют примерно 800 рейсов. Причина в том, что компания в одностороннем порядке изменила пенсионную программу пилотов. Они требуют возврата к прежним условиям, которые гарантировали более высокий уровень выплат.

По мнению профсоюза, в переговорах Lufthansa не проявила "заметной готовности к достижению решения". В свою очередь, в руководстве заявляют, что предложенная пенсионная программа "отличная и выше среднего уровня", а требования профсоюза "абсурдные и недостижимые". Напомним, предыдущая забастовка Lufthansa прошла 10 апреля, тогда на работу не вышли бортпроводники.