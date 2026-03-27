Нефтяное пятно в Мексиканском заливе захватило берега трех заповедников
Автор:Редакция news.by
Масштабный разлив нефти в Мексиканском заливе может стать самой серьезной экологической катастрофой в регионе за многие годы.
Пятно расползлось на площади в 600 кв. км и захватило берега сразу трех заповедников. На сегодня собрано около 500 т нефти и нефтепродуктов, но это лишь малая часть.
Виновником загрязнения стало неизвестное судно. Есть несколько подозреваемых, причину катастрофы устанавливает следствие, заявили власти Мексики. Разлив нанес ущерб рыболовству сразу в нескольких штатах.