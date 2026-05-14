Немецкая молодежь выступает против закона о военной службе

Как сообщают местные СМИ, в ходе демонстрации в Мюнхене была задержана 20-летняя девушка за плакат с текстом "Мерц, сдохни сам на восточном фронте!". Информация о ее дальнейшей судьбе сейчас разнится. Ряд телеграм-каналов пишет о возбуждении уголовного дела. Пока же протесты проходят мирно. При этом немецкие блогеры отмечают, что в последнее время полиция Германии все жестче подавляет митинги.