Немецкая молодежь выступает против закона о военной службе
Автор:Редакция news.by
В Германии набирают обороты протесты молодежи против законопроекта о военной службе.
Как сообщают местные СМИ, в ходе демонстрации в Мюнхене была задержана 20-летняя девушка за плакат с текстом "Мерц, сдохни сам на восточном фронте!". Информация о ее дальнейшей судьбе сейчас разнится. Ряд телеграм-каналов пишет о возбуждении уголовного дела. Пока же протесты проходят мирно. При этом немецкие блогеры отмечают, что в последнее время полиция Германии все жестче подавляет митинги.
Впереди новые митинги молодежи. Поводом стал законопроект, допускающий возвращение воинской обязанности в Германии при нехватке добровольцев. Организаторы ожидают, что в целом по стране в протестах могут принять участие до 50 тыс. человек.