Немецкие хранилища газа заполнены лишь на 35 %

Немецкие промышленники бьют тревогу: запасы газа в стране снизились до уровня кризисного 2022 года. На сегодня хранилища заполнены лишь на 35 %: этого может не хватить даже на остаток зимы, если она выдастся холодной.

Более того, нынешние запасы, которые оцениваются в 900 ТВт/ч, составляют лишь десятую часть годовых объемов потребления: если немедленно не заполнить хранилища, сокращать энергопотребление придется уже в ближайшие недели.