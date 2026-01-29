3.74 BYN
Немецкие хранилища газа заполнены лишь на 35 %
Немецкие промышленники бьют тревогу: запасы газа в стране снизились до уровня кризисного 2022 года. На сегодня хранилища заполнены лишь на 35 %: этого может не хватить даже на остаток зимы, если она выдастся холодной.
Более того, нынешние запасы, которые оцениваются в 900 ТВт/ч, составляют лишь десятую часть годовых объемов потребления: если немедленно не заполнить хранилища, сокращать энергопотребление придется уже в ближайшие недели.
Эксперты говорят, что для германской экономики это может иметь самые прискорбные последствия: сокрушительный удар ожидает промышленность, которая и без того переживает нелегкие времена. Гражданам тоже следует готовиться к трудностям - цены на электричество точно увеличат, а они и без того самые высокие в Европе.